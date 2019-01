Compleanno in famiglia per Renzi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Compleanno in famiglia per Matteo Renzi, che ieri ha tagliato il traguardo dei 44 anni. "Grazie ai tantissimi che si sono fatti vivi per gli auguri di compleanno. Una cenetta fiorentina in famiglia ha suggellato la mia bella giornata" ha scritto su Facebook il senatore del Pd.

"Sono già 44 (in fila per 6 col resto di 2) - ha aggiunto Renzi - e se sono felice per il tanto che abbiamo fatto insieme, so che abbiamo anche molta fame di futuro. Molta. Anche se 'invecchiamo' siamo curiosi, allegri, pazienti. E non molliamo mai". "Questa - ha sottolineato l'ex premier - è la nostra forza contro i profeti dell'odio e della rabbia, contro chi sa solo insultare e accusare. Noi siamo diversi e andiamo avanti a testa alta".

"Chiudo questa giornata di festa, allora, con una meravigliosa frase del mitico Michael Jordan, forse il più grande giocatore di basket della storia - conclude il senatore dem -. 'Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto'. Grazie per gli auguri e per la vostra amicizia, è un onore camminare con persone come voi".