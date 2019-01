Deputato e rocker, esce 'Fall in Love' di Battelli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Deputato 5 Stelle, tesoriere e anche cantante. La musica, si sa, è un vecchio pallino di Sergio Battelli, parlamentare ligure del M5S e presidente della Commissione Politiche europee di Montecitorio. A ottobre sul palco di Italia 5 Stelle il deputato si cimentò in una esibizione musicale cantando 'Basket Case' dei Green Day. E oggi annuncia l'uscita del suo disco, dal titolo 'Fall in Love'.



L'esponente grillino descrive così la sua opera in un post su Facebook: "Un disco senza troppe pretese, senza troppi filtri, senza troppa perfezione, con qualche stonatura di troppo, con qualche effetto sbagliato". "Non amo il disco tecnicamente perfetto amo il mix perfetto di emozioni e influenze musicali che invece ci sono, compresa una canzone per la mia Genova", aggiunge Battelli, tesoriere del gruppo M5S Camera.

"Non è un disco punk, non è un disco rock, non è un disco rap, non è un disco pop - sottolinea -, è semplicemente il mio disco, scritto registrato e suonato a casa dopo le notti insonni tra Commissioni, Aula e campagne elettorali". 'Fall in Love', scrive ancora Battelli, "è disponibile su tutti gli store e tutte le piattaforme digitali del mondo!".