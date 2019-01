Tav, madamine tornano in piazza

(Adnkronos)

Mobilitazione a sostegno della Torino-Lione oggi in piazza Castello a Torino. "A due mesi dalla manifestazione del 10 novembre oggi torniamo in piazza per chiedere un’accelerazione nella presa di decisione su un’opera che non può essere fermata", dice Patrizia Ghiazza, una delle sette ‘madamine’ del comitato ‘Sì, Torino va avanti’. "Chiediamo al governo - spiega - che si esprima in modo chiaro, certo, trasparente e veloce".