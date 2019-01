"Battisti in Italia domani pomeriggio"

(Afp)

L'aereo dei servizi segreti (Aise) decollato da Roma per la capitale della Bolivia La Paz riporterà in Italia l'ex terrorista Cesare Battisti . Secondo fonti investigative l'arrivo sul suolo italiano è previsto nel primo pomeriggio di domani. Battisti sceso dall'aereo verrà condotto nel carcere di Rebibbia, dove inizierà a scontare la sua pena. "Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma", rende noto con un post su Facebook il premier Giuseppe Conte.

"Siamo soddisfatti di questo risultato che il nostro Paese sta aspettando da troppi anni", sottolinea. "Poco fa - riferisce - ho sentito al telefono il Presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che ho voluto ringraziare a nome di tutto il governo italiano per l'efficace collaborazione che ha portato alla cattura di Battisti. E allo stesso modo ringrazio le autorità boliviane". "È un grazie con il quale sento di interpretare anche il sentimento delle famiglie delle vittime e di tutti coloro che chiedevano fosse fatta giustizia", conclude il premier.

Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, scrive su Twitter: "Cesare Battisti tornerà in Italia direttamente dalla Bolivia. In questo modo, l'ex terrorista - spiega - sconterà la pena che gli è stata comminata dalla giustizia italiana: l'ergastolo".