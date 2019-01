Di Maio e Di Battista on the road: "Si va a Strasburgo"

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in auto verso Strasburgo. E' l'avvio 'on the road' della campagna elettorale M5S per il voto di maggio delle europee. "Stiamo andando a Strasburgo, di nuovo insieme dopo mesi di distanza", dice Di Battista, seduto accanto a Di Maio, che guida la vettura su cui viaggia anche Sergio Battelli, presidente della Commissione Politiche Ue. "Sono molto contento e fiducioso che si possano fare delle belle cose in Italia e si possano mandare messaggi interessanti in Europa da qui alle elezioni europee. Ho deciso di non candidarmi ma certe battaglie si portano avanti. Oggi - prosegue - andremo a Strasburgo per lanciare messaggi importanti direttamente lì, anche su alcune questioni che premono al M5S sin dalla sua nascita".