Nipote brigadiere ucciso risponde a Napolitano

(Fotogramma)

"A noi familiari delle vittime preme la ricostruzione della verità storica, che spesso è diversa da quella giudiziaria". Ad affermarlo all'Adnkronos è Potito Perruggini, nipote di Giuseppe Ciotta, brigadiere di Polizia ucciso nel 1977 dai terroristi rossi, intervenendo sull'arresto di Cesare Battisti. Perruggini non nasconde il proprio risentimento per i "carnefici" che in questi anni, spiega, "hanno sempre goduto di un palco di primissimo livello mentre le vittime non potranno mai avere diritto di replica". "In questi lunghissimi anni i veri condannati al carcere siamo stati noi familiari delle vittime", tuona, "che restiamo sempre senza diritto di replica mentre siamo costretti a leggere le prediche dei terroristi definiti impropriamente 'ex'", aggiunge, chiedendosi anche se i rapporti commerciali tra Italia e Brasile non abbiano concorso ad ostacolare l'estradizione dell'ex terrorista.

Perruggini si rivolge poi al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, oggi autore di una lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa sull'arresto dell'ex terrorista dei Pac: "Poco ci importa, come lei ha scritto, che il presidente brasiliano Lula non mantenne gli impegni". "Noi familiari delle vittime e cittadini italiani - rimarca Perruggini - non vogliamo vendetta ma solo giustizia e verità per la riconciliazione. Da chi è scappato, e da chi è uscito presto dal carcere per gli sconti di pena, vorremmo solo la verità su quegli anni. L’ha detto Giovanni Paolo II: 'non c’è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza perdono', non ci può essere perdono senza verità". Perruggini chiede che sia costituita la Commissione per la Riconciliazione Nazionale e chiede l'istituzione a Roma del museo della memoria per le vittime del terrorismo. "Richieste - chiarisce - che ho invano atteso e che rinnovo all'attuale Governo a cui ho già da tempo rivolto un'istanza di incontro per dettagliare la mia proposta".

In una lettera inviata alla 'Stampa' Napolitano esprime 'grande soddisfazione' per l'arresto di Battisti sottolineando che la questione dell'ex terrorista catturato in Bolivia è sempre stata al centro della sua attenzione e dei governi italiani. Da presidente della Repubblica, aggiunge, "ricordo in particolare le mie iniziative di protesta e di sollecitazione nei rapporti con il presidente Lula, sia per via diplomatica che epistolare" che lo incalzavano "fortemente a decidere l'estradizione e la consegna alla giustizia italiana del criminale Battisti".

"Ottenni da Lula in tal senso - prosegue il presidente emerito della Repubblica - un netto impegno che tuttavia non mantenne, cedendo alle pressioni della componente estremista della sua maggioranza e del suo governo. E credo che abbia avuto modo successivamente di capire il suo errore, finendo per lasciare la paternità e il merito dell'ordine di consegna di Battisti a un capo di governo che oggi esprime un indirizzo politico ben lontano dalla sinistra". Napolitano conclude la sua lettera esprimendo il compiacimento per l'azione compiuta in Bolivia dalle forze dell'ordine italiane.