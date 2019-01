Legittima difesa, via libera da commissione Giustizia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La commissione Giustizia della Camera ha respinto gli emendamenti delle opposizioni e ha licenziato la proposta di legge sulla legittima difesa. Dopo il parere delle altre commissioni, domani sarà votato il mandato al relatore e, nel corso della conferenza dei capigruppo, verrà chiesta la calendarizzazione per l'aula. Il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, esprime "enorme soddisfazione per il sì alla legge sulla legittima difesa" in commissione Giustizia della Camera. "Stiamo andando verso un'altra promessa mantenuta con gli italiani", aggiunge.