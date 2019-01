Heather vs Lorella

(Fotogramma /Ipa)

"Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste". È la bordata che Heather Parisi dedica su Twitter a Lorella Cuccarini, dopo le dichiarazioni filogovernative di quest'ultima su migranti, politica ed Unione Europea al settimanale 'Oggi'.

Cuccarini in versione 'sovranista' si è invece guadagnata l'applauso del leader del Carroccio Matteo Salvini. L'intervista della showgirl sui temi caldi del momento - dall'Europa all'immigrazione, passando per femminismo e 'buonismo' - è piaciuta talmente tanto al ministro e vicepremier da riservarle addirittura uno spazio in evidenza: il tweet 'fisso' sulla pagina social del leghista. Riprendendo una frase della conduttrice icona degli anni '80 - "Bloccare l'immigrazione è di destra? No, è sacrosanto" -, Salvini commenta infatti così: "Sono convinto che quelle di Lorella Cuccarini siano parole di buonsenso in cui si riconosce la grande maggioranza degli italiani". Ad accompagnare il tweet del titolare del Viminale, appunto, l'emoji di un applauso.