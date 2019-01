Inps, commissariamento a scadenza Boeri

(Foto Fotogramma)

Potrebbe arrivare alla scadenza del mandato dell'attuale presidente Inps Tito Boeri, prevista per il 16 febbraio, la nomina di un commissario. In attesa della riforma della governance dell'ente di previdenza, si legge nell'ultima stesura della bozza di dl, il nome che verrà indicato per traghettare l'istituto di previdenza verso il nuovo cda sarebbe anche, a quanto apprende l'Adnkronos, il futuro presidente dell'Inps.