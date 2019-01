Di Battista a Boschi: "Radical chic"

(Fotogramma)

Alessandro Di Battista va all'attacco di Maria Elena Boschi. "L'atteggiamento radical chic rappresenta la loro morte politica. Partecipano alle cene da 6.000 euro a tavolo e scrivono queste stupidaggini trattando le persone che vivono in povertà come semplici fancazzisti" scrive su Facebook l'esponente del Movimento Cinque Stelle, postando lo screenshot dell'ultimo tweet dell'ex sottosegretario a Palazzo Chigi, in cui scrive: 'Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa 'Una vita in vacanza'.

"Gli italiani - attacca Di Battista - ormai li odiano e neppure se ne rendono conto. Continuano imperterriti nella strada dell'arroganza. Si guardano l'ombelico, al massimo lo sguardo lo rivolgono solo verso l'ultima borsa di Hermès acquistata 'per far girare l'economia' e appesa nell'armadio in mezzo alla naftalina. Ma la verità è che sotto naftalina ormai ci sono loro. Conserviamoli per i posteri. Affinché i futuri uomini politici sappiano come non diventare mai". In un post scriptum l'ex deputato annuncia: "Domenica sarò ospite da Fazio. Coraggio!".