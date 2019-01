Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi

E' ancora scontro a distanza tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. "Noto con piacere che H non si è ancora tolto l’auricolare dai tempi di 'Nemica Amatissima'", scrive su Facebook la Cuccarini, che poi va all'attacco: "Come mai - si chiede - una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia - per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro sì - continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che - sottolinea - dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse?". E conclude: "Ah saperlo...".

Il post al vetriolo della showgirl arriva dopo la bordata di ieri della ballerina americana, che, commentando - senza però mai citarla direttamente - le dichiarazioni filogovernative della Cuccarini su migranti, politica ed Unione Europea al settimanale 'Oggi', ha scritto su Twitter: "Ci sono, in ordine rigorosamente di importanza, ballerine d'étoile, ballerine soliste e ballerine di fila e, da oggi, anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste".