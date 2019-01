Nugnes: "Video Salvini ad Afragola? Voglio emigrare..."

(Fotogramma)

Il video di Matteo Salvini ad Afragola? "Sto per emigrare, non l'ho fatto a vent'anni, non l'ho fatto a trenta, non l'ho fatto per il lavoro... lo farò per cultura politica e civiltà". Così, all'Adnkronos, la senatrice M5S Paola Nugnes commenta le immagini della visita del ministro dell'Interno ad Afragola, dove Salvini è stato accolto da un bagno di folla con tanto di baciamano da parte di un fan particolarmente 'caloroso'.

"Bisognerebbe sapere sempre chi e cosa si plaude, chi ci sta 'apparecchiando' cosa, quali sono i pensieri di quelli a cui stringiamo le mani e diamo pacche sulle spalle, avere memoria e ricordare che le frasi di disprezzo si sono tradotte in proposte di discrimine e che l'ultimo atto lo stanno scrivendo", rimarca la parlamentare 'ribelle'.

"Ma per fare questo - insiste Nugnes - bisognerebbe informarsi, studiare o pretendere informazione accurata. Poi mi viene in mente anche quella frase che dice 'Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali...', bisogna sempre diffidare da chi discrimina e da chi respinge, il prossimo potresti essere tu...".