Lo Stato sociale stuzzica Boschi

(Fotogramma)

Botta e risposta via social tra Maria Elena Boschi e Lo Stato Sociale. A far discutere, il reddito di cittadinanza. Anzi, il commento della deputata del Pd alla misura introdotta dal governo. "Dice Di Maio che col reddito di cittadinanza da oggi cambia lo Stato Sociale. La colonna sonora infatti diventa 'Una vita in vacanza'", ha scritto Meb su Twitter citando il famoso successo del gruppo italiano.

Sempre via social è arrivata la replica dello Stato sociale: "Noi, cara @meb, preferiamo la piena automazione o un reddito di cittadinanza vero, non l’ennesimo sussidio di disoccupazione. Venite a cena con noi invece che con i leghisti per parlare di cose realmente di sinistra".