"Altri morti? Finché ci saranno porti aperti..."

(Afp)

"Altri morti al largo della Libia. Finché i porti europei rimarranno aperti, finché qualcuno continuerà ad aiutare i trafficanti, purtroppo gli scafisti continueranno a fare affari e a uccidere". Matteo Salvini commenta così, in un post sui social, l'ennesima tragedia dell'immigrazione avvenuta ieri nel Mediterraneo, quando un gommone è affondato al largo della Libia con con 20 migranti a bordo.

Tre migranti salvati e ricerche per altri 17 che potrebbero essere già morti. Questo il bilancio, del un tragico pomeriggio di ieri nelle acque del Mediterraneo. "Nel pomeriggio di oggi - raccontava la Marina in una nota - nel Mediterraneo centrale, a circa 50 miglia nautiche a nord est di Tripoli, un aereo da pattugliamento marittimo P 72, in volo nell’ambito dell’Operazione Mare Sicuro, ha avvistato un gommone, in fase di affondamento, con circa 20 persone a bordo. L’equipaggio dell’aereo - si legge ancora - viste le pessime condizioni di galleggiabilità, ha subito lanciato in prossimità del gommone due zattere di salvataggio di tipo Coastal, in dotazione al mezzo aereo, che si sono regolarmente aperte".