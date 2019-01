Chirico: "Di Maio? Un mentitore professionista"

(Fotogramma)

"Di Maio? Un mentitore professionista. Il ministro afferma che nel corso della nostra serata si sarebbe parlato male, dice così, della legge spazzacorrotti, peccato che il tema non sia stato nemmeno sfiorato, come facilmente documentabile". Così Annalisa Chirico, presidente del movimento garantista, commenta all'Adnkronos le parole di Luigi di Maio che a Sulmona è tornato sulla serata organizzata da 'Fino a prova contraria'.

"Lo slogan della serata, e della nostra mobilitazione, è Più giustizia più crescita #inNomedelPil - sottolinea - Francamente ci preoccupano lo sviluppo e il futuro del Paese, non le sparate di un ministro che ha promesso l’abolizione della povertà e ha preconizzato un nuovo boom economico in un momento in cui Banca d’Italia segnala il rischio recessione. Di Maio dovrebbe piuttosto occuparsi delle cene di autofinanziamento organizzate dall’associazione Rousseau...".

Quanto alle dichiarazioni della corrente Autonomia e indipendenza, guidata dal consigliere del Csm Piercamillo Davigo, Chirico parla di "lezioncina in ritardo" e afferma: "Ma davvero sono queste le priorità per un consigliere del Csm? L’ex pm di Mani Pulite dice che la magistratura non dovrebbe cercare legittimazione sociale. Proprio lui che per mesi ha occupato i salotti televisivi presenziando a plurime iniziative targate Fatto quotidiano e 5 Stelle... Ma un filo di imbarazzo, no?" .