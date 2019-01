L'Elevato torna in scena, Grillo in campo per il reddito

(Fotogramma /Ipa)

L''elevato' torna in scena. Beppe Grillo di nuovo in pista per festeggiare il via libera all'agognato reddito di cittadinanza, misura bandiera del M5S, ieri diventato realtà con il disco verde del Cdm. Martedì in mattinata il cofondatore del Movimento sarà presente all’evento a cui lavora a pancia bassa lo staff della comunicazione M5S. Al fianco di Luigi Di Maio dopo il gelo sceso la settimana scorsa, quando era trapelato il malumore del vicepremier e capo politico del Movimento per il sostegno offerto da Grillo al patto per la scienza di Roberto Burioni, un’adesione a sorpresa che aveva scatenato l’ira dei no-vax pentastellati.

Il comico genovese - che il 19 e il 20 febbraio sarà in scena al teatro Brancaccio di Roma con il suo ‘Insomnia’ - martedì ci sarà, e con lui sarà presente al ‘big event’ in stile Ted anche Davide Casaleggio che ieri, commentando all’Adnkronos il via libera a una misura che a suo dire rappresenta un “traguardo inimmaginabile”, ha rimarcato anche il contributo di Grillo, oltre che del padre Gianroberto, di Di Maio e dell’intera squadra di governo.

Il M5S, alle prese con un alleato che vola nei sondaggi, martedì tenterà di riprendersi la scena, lanciando il 'la' alla campagna elettorale per le europee. Una campagna che, a quanto si apprende, vedrà anche il contributo di Grillo, che non mancherà di far sentire la sua voce. Ma quella a cui si lavora serratamente in queste ore - con Casaleggio impegnato in prima linea - non sarà una festa per il reddito di cittadinanza, viene spiegato, bensì un evento con economisti e voci di peso - addirittura potrebbe esserci l’intervento di qualche prelato- che vedrà la presenza anche del premier Giuseppe Conte.