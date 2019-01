Migranti, Meloni: "Unica soluzione è blocco navale"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"L'unico modo per risolvere il problema è il blocco navale al largo delle coste della Libia per impedire ai barconi di partire". lo ha detto Giorgia Meloni (FdI) intervenendo a 'Non è l'Arena' su La7.

"Siamo veramente sicuri che a tutti quelli che arrivano noi diamo una vita migliore? Perché -ha aggiunto Meloni- nessuno parla della mafia di Castelvolturno, capitale mondiale del traffico clandestino di organi e delle nigeriane costrette a prostituirsi? L'Africa è ancora oggi sfruttata, la Francia stampa moneta coloniale. La soluzione è liberare l'Africa da certi Paesi europei che ancora oggi la sfruttano".