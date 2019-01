Salvini: "Mai complice di scafisti e Ong"

(Afp)

Continua la linea dura di Matteo Salvini su migranti e organizzazioni non governative. "Io non sono stato, non sono e non sarò mai complice dei trafficanti di esseri umani, che con i loro guadagni investono in ARMI e DROGA, e delle Ong che non rispettano regole e ordini", scrive infatti su Facebook il ministro dell'Interno tornando sul caso degli oltre centro migranti morti in mare, naufragati a bordo di un gommone nel Mediterraneo sulla rotta Libia-Italia.

Poi dal vicepremier arriva la stoccata all'opposizione: "Quanto a certi sindaci e governatori di PD e sinistra anziché denunciare la presunta violazione dei 'diritti dei clandestini', dovrebbero occuparsi del lavoro e del benessere dei loro cittadini, visto che sono gli italiani a pagare loro lo stipendio. Sbaglio?", conclude Salvini.