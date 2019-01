Di Battista senior contro Fazio

(Fotogramma)

Ieri sera davanti alla tv, tra i 3,7 milioni di telespettatori collegati su Rai Uno per assistere all'ospitata dell'ex parlamentare M5S Alessandro Di Battista a 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio, c'era pure papà Vittorio. Il quale non ha risparmiato commenti al vetriolo nei confronti del conduttore, da anni nel mirino delle critiche del Movimento 5 Stelle. 'Dibba' senior parla di "evoluzione" e storpiando il nome del presentatore scrive: "La Domenica bestiale è finita con una buona novella. Fabio Falzo (la 'Z' è voluta) ha riconosciuto onestà intellettuale all'ex deputato di famiglia". Poi conclude il post con un 'avvertimento': "Grazie Falzo ma non è detto che il tuo deretano sia salvo...".