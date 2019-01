"Nessuna richiesta estradizione da Italia a Francia"

(Afp)

"Alla Francia non è arrivata dall'Italia alcuna richiesta" di estradizione dei latitanti che avrebbero trovato rifugio oltralpe sulla base della dottrina Mitterrand. E' quanto confermano all'Adnkronos fonti informate, secondo cui "i francesi restano in attesa", rilevando come sia "bizzarro che si chieda la collaborazione ad un governo che viene costantemente attaccato", come dimostrano "le affermazioni inaccettabili e senza motivo di Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio".

La richiesta di estradizione dei latitanti dovrebbe essere firmata dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, mentre il ministero degli Interni entra in gioco nel caso in cui si voglia chiedere la collaborazione delle autorità locali per rintracciare qualcuno.