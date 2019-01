"Con reddito paghetta ai rom", botta e risposta Di Maio-Meloni

(Fotogramma)

Botta e risposta in diretta tv sul reddito di cittadinanza nel corso della trasmissione "L’Aria che Tira" su La 7 tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il vicepremier Luigi Di Maio. "Mi dispiace - ha detto il capo politico del M5S collegato dall'evento di presentazione sul reddito di cittadinanza - perché sia la sinistra ma anche la destra sociale in questo momento dovrebbero condividere un provvedimento che aiuta le fasce più deboli e le reinserisce lavorativamente".

Immediata la replica della Meloni dallo studio: "C’è una cosa che la destra sociale non farà mai: è pagare con i soldi della gente perbene la paghetta ai rom. Questo non lo farete con i voti della destra sociale. Noi per dare la paghetta ai nomadi non facciamo chiudere imprese italiane".