"Mi vorrebbero nudo", botta e risposta Salvini-Renzi

(Fotogramma)

Botta e risposta Salvini-Renzi. "Ieri ho mangiato delle puntarelle con le acciughe assolutamente eccezionali ma non ho potuto mettere la foto sui social, altrimenti Saviano e Renzi si indignano - ha detto Matteo Salvini ospite a 'Mattino 5' su Canale 5 - Per Renzi e Saviano il ministro dell'Interno non dovrebbe mangiare e dovrebbe andare in giro nudo, perché non si può mettere giacche e camicie".

La replica di Matteo Renzi non si è fatta attendere: "Salvini già faccio fatica a vederlo vestito, figuriamoci nudo. Pur di non vederlo nudo va bene anche che metta la divisa dei vigili urbani di Roccacannuccia Terme". "Quello che manca - ha sottolineato in un breve video su Facebook - è un ministro che faccia il suo lavoro, che rassicuri gli italiani, che si preoccupi di servire gli italiani e non di travestirsi, perché ci si traveste a Carnevale e dopo Carnevale c'è la Quaresima". "Basta con la demagogia, Salvini mettiti a fare il ministro", ha concluso il senatore del Pd.