"Banfi o Renzi?", sondaggio boomerang per Sibilia

Il sondaggio di Sibilia

di Antonio Atte

"Lino Banfi alla commissione Unesco in un'Italia con il reddito di cittadinanza o Renzi presidente del Consiglio? Con uno sapete già come è finita...". Con questo quesito Carlo Sibilia, esponente M5S e sottosegretario al Viminale, ha lanciato un sondaggio sulla propria pagina Facebook, aperto al voto degli utenti. Ma l'inziativa social non ha prodotto l'effetto 'sperato': l'88 per cento delle persone che hanno partecipato al sondaggio ha infatti premiato Renzi, mentre l'opzione Banfi (caldeggiata da Sibilia) è stata votata dal 12%.

Al momento superano quota 61mila i voti espressi, mentre fioccano i commenti di sfottò sulla bacheca di Sibilia. Che però non si scompone e con l'Adnkronos fa un bilancio dell'esperimento social, osservando che il sondaggio ha prodotto un aumento dei mi piace totalizzati dal suo profilo Facebook. "La pagina è aumentata di 100 like in un'ora. Gli utenti si rendono conto che c'è un attacco pilotato", sottolinea.

Tra l'altro, per 'sabotare' il sondaggio di Sibilia alcuni attivisti dem si sono 'coordinati' in gruppi social vicini al Pd, come 'Notizie Italia' (oltre 20mila iscritti), dove Anna Rita Leonardi, blogger e dirigente dem, ha postato il link del sondaggio lanciando un appello agli altri membri: "Votate tutti per Matteo". "Mi fa piacere - commenta sarcastico Sibilia - che il Pd si unisca per vincere i sondaggi online, l'unica cosa che riesce ad aggiudicarsi quando c'è di mezzo un voto...".