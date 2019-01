Muri anti-migranti, Papa: "La paura ci rende pazzi"

(Afp)

"La paura ci rende pazzi". Lo ha sottolineato il Papa, in volo verso Panama, rispondendo a una domanda sui muri eretti per fermare i migranti a Tijuana, al confine tra Messico e Stati Uniti. Il Pontefice, come riferisce Vatican News, ha affermato che la paura ci rende pazzi e ha invitato a leggere l'editoriale dell'Osservatore Romano intitolato 'I muri della paura'.