Prodi: "A sinistra mancano idee e prospettive"

(Fotogramma)

Il j'accuse è pesante. "In politica i cambiamenti avvengono spesso più velocemente di quanto non si creda" dice l'ex presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi a margine di un incontro pubblico al Press Club di Bruxelles. "Non avevo mai pensato di vincere le elezioni, mentre in un anno abbiamo organizzato tutto ed è andata bene. Il problema è di avere un'idea e una prospettiva, che è quello che manca oggi". In Italia "chiaramente in questo momento abbiamo un'opposizione, ma nessuna alternativa. Perché un'alternativa vuol dire un numero che possa visibilmente sostituire nel breve termine" la maggioranza di governo. "A meno che non venga data forma ad un'alternativa di governo, sarà difficile avere un cambiamento".

ITALIA-FRANCIA - Gli esponenti del governo che hanno attaccato la Francia in questi giorni lo hanno fatto con "superficiale brutalità", inadatta alle questioni "complesse" e "raffinate" che sono sul tappeto. "Io quando vedo 'sta roba - commenta Prodi - non riesco neanche a capacitarmi. Anche se ci fossero dei problemi, il modo di affrontarli, con una superficiale brutalità, di fronte ai problemi che sono così complessi e raffinati...ma siamo in un'epoca in cui si pensa che si possa sempre agire con il sì o con il no, con i referendum. Appartiene, anche questo episodio, alla crisi della democrazia di oggi".

MIGRANTI - 'La soluzione ai flussi migratori nel Mediterraneo Centrale "passa dalla pace in Libia, che non può essere fatta fuori dalla Libia". "Su questo - dice Prodi - la soluzione è ovvia: se non ci si mette insieme, non c'è soluzione. Ma l'immigrazione era più forte qualche anno fa di oggi, anche prima della crisi. Il problema è nato con i due grandi conflitti, la Siria e la Libia. L'unico vero rimedio, stabile e definitivo, è la fine di questa sciagurata guerra di Libia. Noi non abbiamo lo Stato-cuscinetto Turchia". "Quante volte - continua Prodi - Muhammar Gheddafi ha minacciato di usare lo strumento delle migrazioni come strumento politico, ma non lo ha mai fatto perché c'era un rapporto di autorità con autorità, mentre oggi, finché la Libia resta un Paese totalmente anarchico, è impossibile avere una soluzione definitiva, perché ci sarà sempre qualche ramo interessato a esasperare il problema".

REDDITO CITTADINANZA- "Il bisogno di aiutare i più poveri esiste in ogni società democratica, quindi come faccio a dire che il reddito di cittadinanza...lo chiamavamo con un altro nome, ma è cominciato prima" dice Prodi a chi gli chiede se il reddito di cittadinanza risponda a una finalità di sinistra o meno. "Il problema è di vedere le modalità e gli strumenti e le priorità con cui viene adottato. E qui riserve ci sono".

LA POLITICA - Come dice Arturo Parisi, conclude Prodi, la politica non si fa col 'che', ma col 'chi'. Discutevo" prima di "un dibattito, mi guarda e dice: 'Tu hai ragione Romano, ma la politica non si fa col che, si fa col 'chi'".