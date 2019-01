Storace torna al 'Secolo': "Sarò direttore"

(Fotogramma)

Francesco Storace 'torna' al 'Secolo d'Italia' come direttore. Ad annunciarlo è lo stesso ex governatore della Lazio sul suo blog con una sorta di editoriale dal titolo 'Ritorno al 'Secolo d'Italia', con mille emozioni'. ''Presto, presto -sottolinea Storace- scriverò le mille emozioni che provo nel momento in cui apprendo che la fondazione Alleanza nazionale ha deciso la mia nomina alla direzione del 'Secolo''.