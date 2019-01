Reddito a "rischio caos incredibile": l'allarme delle Regioni

(Fotogramma)

"Il problema è se ci sono le risorse per tutto quello che era stato promesso e mi pare proprio che nella legge di stabilità non ci sono queste risorse. Ulteriore problema, per cui chiediamo un ulteriore incontro della Commissione degli assessori al Lavoro con il ministro Di Maio, è che non ci è davvero chiaro come funzionerà tutta questa trafila di assunzioni di nuovi dipendenti dei centri per l’impiego e di migliaia di navigator". Lo afferma il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini sul reddito di cittadinanza sottolineando che si rischia "un caos operativo incredibile".