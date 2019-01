Salario minimo orario, la promessa 5S

(Fotogramma)

"Abbiamo già incardinato il disegno di legge sul salario minimo orario, che sarà approvato nel 2019. Con il Reddito di Cittadinanza abbiamo posto la prima pietra per sostenere chi è stato dimenticato e abbandonato alla miseria, e nel futuro lo miglioreremo sempre di più". E' quanto si legge in un post pubblicato su Facebook dalla pagina ufficiale del Movimento 5 Stelle. "Con il salario minimo orario, l'altra grande battaglia di civiltà collegata al Reddito di Cittadinanza, garantiremo il diritto ad un giusto stipendio per tutti i lavoratori. E' finita l'epoca delle politiche contro i lavoratori: dignità e diritti per tutti", sottolinea l'account del M5S, che in uno dei commenti precisa: "Il salario minimo orario sarà pari a quello attualmente vigente in Germania".