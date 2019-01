Trenta: "Sophia importante ma devono cambiare le regole"

(Afp)

Eunavfor Med 'Sophia' "è una missione importante per l'Italia, ma devono cambiare le regole di distribuzione dei migranti". Lo dice all'AdnKronos il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. "L'Italia - afferma Trenta - non può farsi carico da sola del problema".

La portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Maja Kocijancic ha detto oggi che l'operazione Sophia "continua a svolgere pienamente il suo mandato", è "un successo" e "produce risultati", ma la decisione sulla sua continuazione "spetta agli Stati membri".

L'operazione continua ad adempiere il mandato, ha aggiunto la Kocijancic, "come ha fatto negli ultimi mesi: il mandato scade il prossimo 31 marzo. Il cuore del mandato è combattere i trafficanti di esseri umani. Crediamo che l'operazione sia un successo, ma la decisione spetta agli Stati membri". "Le discussioni - ha proseguito la Kocijancic - continueranno nelle prossime settimane, fino a fine marzo, per vedere come andare avanti. Ma dal punto di vista dell'Alto Rappresentante, dei Servizi della Commissione e anche del commissario Dimitris Avramopoulos, crediamo che Sophia sia un successo".

Il mandato di Sophia "è chiaro ed è prezioso, cosa riconosciuta da tutti gli Stati membri, sta producendo risultati. Continuiamo a credere che l'operazione debba continuare, ma decidere spetta ai Paesi membri", ha ribadito infine la portavoce. Attualmente l'operazione Sophia conta su tre navi e su 8 aerei.