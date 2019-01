Caso Salvini, il M5S si riunirà per decidere

(Fotogramma)

di Antonio Atte

L'autorizzazione a procedere per Salvini? "Devo ascoltare la relazione della giunta per le autorizzazioni, vediamo un attimo. Mi fido del loro lavoro, come loro si fidano di noi. Prenderanno la decisione giusta per il Movimento. Ascolteremo, faremo una riunione per prendere questa decisione dopo aver ascoltato la giunta. Come è stato fatto sul dl semplificazioni, così facciamo con i commissari presenti in giunta". Lo dice all'Adnkronos il senatore M5S Gianluca Castaldi, dopo che il Tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti.

All'Adnkronos parla anche il senatore M5S Emanuele Dessì. La decisione su Salvini? "Penso che con i senatori ci sentiremo domani, vedremo cosa fare, ci sono idee diverse: o si prende una decisione tutti insieme o c'è libertà di scelta singola, ma credo il Movimento prenderà una decisione. Bisogna vedere gli atti, è una cosa delicata".

Salvini? "Mi rimetto alle valutazioni della giunta, dopodiché su quella base ragioneremo. Abbiamo una Commissione apposta...", commenta all'Adnkronos il senatore M5S Gabriele Lanzi, alla domanda se voterebbe per accogliere o respingere la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro.