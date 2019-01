Fico 'condanna' Lannutti

(Fotogramma)

"Voglio stigmatizzare un episodio accaduto in questi giorni per ricordare che l'utilizzo di falsi storici antisemiti ha già fatto danni considerevoli al popolo ebraico nella nostra storia. E per questo va condannato con forza e vigore. E io lo condanno con forza e vigore". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico, intervenendo a un convegno a Montecitorio sulla didattica della Shoah e tornando sulla bufera che ha visto coinvolto il senatore Elio Lannutti. Il pentastellato aveva infatti condiviso sui social network un post con contenuti antisemiti, con riferimento al falso storico di propaganda 'I Protocolli dei Savi di Sion'.