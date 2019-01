Caso Diciotti, Silvio fa il garantista

(Fotogramma)

"Noi siamo garantisti e continuiamo ad esserlo...''. Silvio Berlusconi, a L'Aquila per tirare la volata al candidato di centrodestra per la presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, risponde così quando gli chiedono un commento sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini trasmessa dal tribunale dei ministri di Catania per il caso Diciotti.

Il presidente di Fi torna poi a parlare della sua candidatura alle Europee: "Scendo in campo, perché dobbiamo riportare l'Italia ad avere un ruolo forte in Europa. Farò valere il mio prestigio e la mia esperienza" ribadisce Berlusconi, che si dice "veramente commosso anche perché cade il 25 esimo anniversario della fondazione di Forza Italia. Ieri ho fatto un video e ho ricordato l'annuncio che feci nel '94 'l’Italia è il Paese che amo', quando scesi in campo contro il pericolo comunista". Oggi, di fronte al pericolo M5S, "ho deciso di tornare in campo e sarò in campo affinchè queste elezioni diano un segnale netto e preciso di chi siano questi signori grillini... Sono spaventato dalla loro ferocia giustizialista''. Per questo, ''ho deciso di scendere in campo e lo sarò fino alla fine, con energia, impegno ed entusiasmo".

"Abbiamo visto come pensano questi signori dei Cinque stelle - prosegue il Cav -. Hanno le stesse idee dei comunisti di allora, anzi, loro si proclamano i comunisti veri, ma non da salotto, da strada, ma rispetto alla sinistra di allora non hanno nessuna competenza, esperienza. Questi signori grillini hanno una ferocia giustizialista incredibile. Sono arrivati addirittura a cambiare con le ultime leggi la presunzione di innocenza: l'hanno trasformata in presunzione di colpevolezza. Di fronte al pericolo grillino, ho assunto la decisione contro tutti, i medici, la mia famiglia, di essere di nuovo in campo...''.

Il Cav ha quindi invitato gli azzurri a darsi da fare perché i pentastellati stanno perdendo consenso: ''Abbiamo avuto un piccolo segnale di chi sono davvero i Cinque stelle in Sardegna" alle suppletive della Camera, "dove i grillini sono precipitati da un numero esagerato al 28%. Quindi, ci sono stati molti sardi che hanno cominciato a capire, spero che gli italiani riescano a capire chi siano davvero questi signori". "Con la mia campagna elettorale - sottolinea il leader azzurro - voglio far capire agli italiani che dobbiamo andare a nuove elezioni e mettere al governo il centrodestra con il suo programma''.

Berlusconi ostenta poi ottimismo sul ritorno a palazzo Chigi della coalizione e lancia più stoccate all'indirizzo dei grillini: "Ci apprestiamo a tornare al governo e vogliamo andare in Europa per riprendere in mano il progetto dei padri fondatori - prosegue il Cav -. Mi sono sentito ancora la responsabilità e il dovere, dopo 25 anni, di affrontare la battaglia di una campagna elettorale. Sarà na battaglia dura e difficile'', ma ''io ci sarò''. ''Questi che abbiamo in Parlamento sono degli scappati di casa...non hanno mai lavorato. Io mi domando quando penso a Di Maio, il leader di tutti questi, non ha mai studiato, non ha mai lavorato, non è sposato, non ha figli, ma quando deve prendere una decisione su quale esperienza fa riferimento? Sono molto, molto pericolosi perché non hanno esperienza e un'assoluta ignoranza e noi questo dobbiamo sottolineare in campagna elettorale", avverte l'ex premier.