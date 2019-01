M5S diviso su parole di Grillo

(Fotogramma)

Quello tra M5S e Lega è davvero un "connubio vincente"? "Nì". Le parole pronunciate da Beppe Grillo in un'intervista ad 'America Oggi' sul sodalizio "sofferto" ma in fondo "vincente" tra grillini e leghisti offrono spunti di riflessione all'interno della creatura politica attualmente guidata da Luigi Di Maio. A partire da Doriana Sarli, deputata 5 Stelle che non ha mai nascosto il proprio dissenso su alcuni provvedimenti caldeggiati dalla Lega di Matteo Salvini, come il decreto sicurezza e immigrazione.

Interpellata dall'Adnkronos mentre si trova a Napoli, nel bel mezzo di una riunione con attivisti partenopei, la parlamentare campana afferma senza giri di parole: "Quello che posso dire è che i tanti vecchi attivisti che sono qua oggi celebrano il funerale del Movimento e parlano di ricominciare a lavorare come cittadinanza attiva sui problemi, al di là delle appartenenze politiche".

Il deputato Riccardo Ricciardi - tra gli 'ispiratori' della lettera in cui una ventina di parlamentari, alcuni mesi fa, sollevò dubbi sul dl Salvini - riconosce che "Beppe è un punto di riferimento politico, intellettuale e morale" ma osserva: "Dal punto di vista del lavoro parlamentare stiamo facendo molto più noi M5S della Lega, anche se esternamente la Lega appare come il traino. Io cerco di far capire che alcuni temi, vedi il dl sicurezza, non fanno parte del nostro bagaglio ma votarli ci permette di fare le cose buone che stiamo facendo", come reddito di cittadinanza e spazza-corrotti.

Per Ricciardi "la battaglia con Salvini è culturale, dobbiamo rimarcare la nostra differenza. Sicuramente - prosegue - il governo sta facendo ottime cose ma bisogna rimarcare che queste accadono grazie all'impronta del M5S". In fin dei conti, conclude, "i cittadini sanno che il decreto sicurezza viene dalla Lega e l'anticorruzione da noi...".