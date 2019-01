Manovra, Durigon: "Si va nella direzione della piena occupazione"

Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali (Fotogramma)

"La piena occupazione resta certamente una delle questioni centrali per lo sviluppo e il rilancio di tutto il Paese e il benessere dei cittadini. Il governo lo ha ben chiaro, tanto che nella manovra approvata sono molteplici le misure che vanno in questa direzione". Lo afferma il sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali Claudio Durigon, nel messaggio inviato al Presidente del Movimento cristiano lavoratori Carlo Costalli, in occasione del XIII congresso In corso all'Ergife.

"Oltre al reddito di cittadinanza -aggiunge- uno dei provvedimenti cardine riguarda la Quota 100, dove l'ampliamento della platea dei lavoratori che hanno diritto alla pensione apre a nuove opportunità di assunzione per i giovani con una conseguente riduzione del costo della forza lavoro per le imprese".

"Proprio in quest'ottica -prosegue- è previsto il bonus eccellenze con sgravi fino a 8000 euro per le aziende che assumono neolaureati con 110 e lode, cercando così di mettere fine al triste fenomeno della fuga dei cervelli. Anche gli interventi previsti sulla fiscalità generale con la sostanziosa riduzione dei premi Inail a carico delle aziende e l'introduzione della flat tax per le partite Iva rappresentano una leva importante per il rilancio economico delle imprese italiane".