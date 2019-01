Tajani contro Salvini: "Suddito del M5S"

Immagine di repertorio (Afp)

L'invito è a staccare la spina al governo gialloverde. "Salvini compie un atto di sudditanza politica nei confronti dei 5 stelle quando accetta il no alla Tav o di stare dalla parte di Maduro - dice Antonio Tajani a Stasera Italia su Rete4 -, quando accetta il reddito di cittadinanza, quando fa tutto questo non fa quello che aveva promesso agli elettori in campagna elettorale. Quindi stacchi la spina al governo perchè i 5 Stelle stanno bloccando scelte che stanno particolarmente a cuore alla Lega".