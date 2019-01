Tav, Sì Torino: "L'Onda iniziativa personale"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Il Comitato 'Sì Torino va avanti' rispetta l'iniziativa che Patrizia Ghiazza ha preso a titolo personale. Proseguiremo nel nostro impegno civile e apartitico a sostegno dei temi e delle iniziative che riguardano i cittadini come noi". Così in una nota a proposito del simbolo 'L'Onda, depositato lo scorso 11 gennaio presso il database dei marchi del ministero dello Sviluppo Economico a nome di Patrizia Ghiazza, una delle sette promotrici di 'Sì, Torino va avanti', la comunità pro-Tav scesa in piazza per chiedere il completamento dei lavori dell'alta velocità Torino-Lione.