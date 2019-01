Sea Watch, Carfagna contro Salvini

Mara Carfagna (FOTOGRAMMA/IPA)

"Dispiace che il ministro Salvini accusi tre parlamentari di aver violato la legge, dimenticando che le prerogative ispettive dei parlamentari sono dovere ed obbligo a difesa dello Stato e dei cittadini che essi rappresentano. Può piacere o no, ma non esiste una legge che dichiara illegittimo ciò che è sgradito a chi governa". Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputata di Forza Italia, riguardo ai tre parlamentari - tra questi l'azzurra Stefania Prestigiacomo - saliti sulla Sea Watch 3.

"È troppo facile accanirsi su 47 persone, di cui 13 minorenni, che da giorni sono in mezzo al mare: evidentemente lo è molto meno garantire sicurezza e legalità nelle nostre città, mentre è quello che gli italiani si aspettano e hanno diritto di pretendere dal ministro degli Interni. In Italia ci sono stazioni, quartieri, strade dove l’illegalità, l’abusivismo e l’immigrazione clandestina dilagano. E’ qui che sono indispensabili azioni intransigenti, rigorose e severe; è questa la vera emergenza del nostro Paese. Nessuna propaganda su 47 poveri disperati potrà mai oscurarla - conclude Carfagna -. Vengono prima le persone, poi sarà la legge a dire se hanno o no diritto di restare qui".