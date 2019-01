Sea Watch, deputati a bordo

(AFP)

Blitz di tre parlamentari a bordo della Sea Watch. "Insieme ai colleghi deputati Prestigiacomo e Magi, al sindaco di Siracusa, ad attivisti di associazioni di volontariato e ad alcuni legali, siamo a bordo della nave" annuncia il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, che ha raggiunto l’imbarcazione con un gommone, noleggiato privatamente.



Sono a bordo, aggiunge, "nonostante il divieto delle autorità" che sabato "ha impedito che potessimo esercitare le nostre prerogative costituzionali". Ora "verificheremo la situazione a bordo e continuiamo a chiedere - conclude Fratoianni, via Facebook - che i naufraghi e l’equipaggio siano fatti sbarcare in rispetto delle norme internazionali".



MAGI - Di "situazione difficile" a bordo parla all'AdnKronos Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa: ci sono "decine di persone tutte stipate in una unica stanza" e ora, spiega, "stiamo parlando con alcuni migranti, ci stanno raccontando le loro storie".



"Con un gommone abbiamo raggiunto la Sea Watch 3 e siamo saliti a bordo nonostante i divieti per esercitare i nostri diritti e doveri di parlamentari. Siamo qui per verificare le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio. Chiediamo che siano fatti sbarcare tutti immediatamente" scrive poi Magi su Twitter.



"Provengono da torture, da anni di violenze incredibili di cui portano i segni sul loro corpo: cicatrici sul volto che vanno dall'orecchio alla gola, cicatrici impressionanti sull'addome, storie che vengono raccontate di torture ripetute per anni" dice Magi a 'Sky Tg24', descrivendo la condizione dei 47 migranti a bordo.

"Se salvare queste persone da un naufragio - sostiene il deputato radicale di +Europa - e tentare di portarle in un porto sicuro, dove i diritti umani non siano violati, significa quello che sostiene Salvini allora vuol dire che c'è un capovolgimento che il nostro Paese e i nostri concittadini, la nostra civiltà giuridica non deve accettare".



PRESTIGIACOMO - "C'è mare brutto e fa molto freddo: noi siamo perché scendano tutti a terra, dando la precedenza ai minori, ma che scendano tutti" dice in una nota Stefania Prestigiacomo di Forza Italia, a bordo con Fratoianni, Magi, il sindaco di Siracusa, la mediatrice culturale Alessandra Sciurba, l'avvocato Nicoletta Piazzese e lo psichiatra Gaetano Sgarlata. "La questione migranti non è uno show mediatico di esibizione di forza ma va affrontata in modo serio e senza mettere a rischio vite umane".

E ancora: "Non si potevano comprimere le nostre prerogative parlamentari che ci consentivano di salire a bordo e così siamo saliti" afferma Prestigiacomo. "Altro fatto gravissimo e senza precedenti, l'autorità marittima sanitaria non aveva accolto la richiesta di accertamento sanitario. E' un fatto grave perché è stata negata per evitare qualsiasi tipo di contatto con chi si trova a bordo e impedire che si aprano così le procedure propedeutiche allo sbarco".

BERLUSCONI - Sulla vicenda interviene anche Silvio Berlusconi: "Io credo francamente, con senso di realismo, che 47 nuovi immigrati che si aggiungono ai più di 600mila che abbiamo oggi sul territorio del Paese non cambino nulla" dice in un'intervista al 'Gr1 Rai'. "Se fosse mia responsabilità, io li farei senza dubbio sbarcare".

Ma, intanto, Forza Italia è sorpresa e spiazzata dall'iniziativa dell'ex ministro Prestigiacomo: autorevoli fonti azzurre definiscono infatti autonoma e non concordata l'iniziativa della deputata azzurra.

SALVINI - E sulla presenza dei deputati, Salvini dice: "Parlamentari italiani (fra cui uno di Forza Italia) non rispettano le leggi italiane e favoriscono l'immigrazione clandestina? Mi spiace per loro, buon viaggio!''.

A stretto giro la replica di Magi: "Se il ministro Salvini crede a quanto dice, presenti una denuncia nei nostri confronti". Perché, continua, "intendiamo svolgere le nostre funzioni ispettive di parlamentari. Il divieto non credo ci sia stato, perché sarebbe stato un divieto illegittimo - chiarisce il deputato radicale -. Non c'è nessun atto che potevano fare per impedirci di salire, stiamo svolgendo prerogative parlamentari garantite dalla Costituzione".

Intanto il ministro dell'Interno, in mattinata, ha poi pubblicato i dati degli sbarchi. "Parlano chiaro: in 7 mesi di governo, sull'immigrazione abbiamo portato poche parole e tanti fatti. Facciamo vedere questi numeri a qualche buonista in malafede?" spiega il vicepremier in un video sui social, con i numeri in calo degli sbarchi, passati da 119mila del 2017 a 23mila del 2018, e dei morti in mare diminuiti da 210 del 2017 a 23 nel 2018.