Prendersela con i "più deboli" è "da vigliacchi", uno Stato forte assicura la sicurezza dei cittadini. "Per caso è cambiato qualcosa in questi mesi? Sotto casa vostra c'è o non c'è ancora gente che rovista tra i rifiuti? Ci sono o non ci sono ancora clandestini che chiedono l'elemosina? Vi sentite tranquilli quando le vostre figlie rientrano la sera a casa da sole? Vi sentite sicuri quando prendete la metropolitana? Chi cerca di farvi voltare lo sguardo dall'altra parte, semplicemente vi sta ingannando''. Così in un video sui social, la vicepresidente della Camera Mara Carfagna, torna sul caso della nave Sea Watch 3 ferma al largo di Siracusa con 47 migranti a bordo. "Dice che affrontare il tema dell'immigrazione come stiamo facendo in questi giorni -sottolinea l'esponente di Fi- sia un inganno innanzitutto per il paese; dico che la lotta contro i trafficanti di esseri umani e contro gli scafiisti va portata avanti senza pietà, è una priorità assoluta: chi si arricchisce trafficando esseri umani è uno schiavista e va combattuto con ogni mezzo. Questa guerra non si combatte facendo prigioniere le loro vittime, ma con la forza della legge, con la Polizia, con l'intelligence, usando i mezzi tecnologici, dai droni alle intercettazioni. Si fa soprattutto giocando un ruolo in Libia e in Europa , ma non la si combatte rendendo prigioniere le loro vittime", ammonisce. "Prendersela con il più piccolo del cortile, con il più debole è da codardi e da vigliacchi. Uno Stato forte non lo fa: lo fa uno Stato debole che proprio perché è debole ha bisogno di mostrare i muscoli. Uno Stato forte ripulisce le vie, i quartieri e le stazioni ostaggio dell'immigrazione illegale e della micro-criminalità, mettendo alla porta immediatamente chi non ha diritto a stare nel nostro Paese. Uno Stato forte elimina il racket dello spaccio, del commercio abusivo, dell'elemosina, della contraffazione, della prostituzione, del traffico di organi, assicurando alla galera ogni criminale", sottolinea Carfagna.