Sea Watch, piano per il sequestro

(AFP)

Obiettivo: sbloccare la situazione Sea Watch. E il piano su cui l'esecutivo sta lavorando riguarda due aspetti. "Siamo impegnati su due cose - dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Massimo Giletti su La7 -: sul produrre i documenti per sequestrare questa imbarcazione e sul far arrivare in Olanda queste 47 persone". E sottolinea: "Il governo olandese è ambiguo. Se Sea Watch non batte la loro bandiera lo dica, vorrà dire che è una nave pirata e come tale sarà sequestrata".



Una dichiarazione che arriva alla fine di una giornata, quella di domenica, in cui tre parlamentari sono riusciti a salire a bordo (VIDEO 1 - 2 - 3): la delegazione era composta dal segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, dal radicale Riccardo Magi di +Europa e da Stefania Prestigiacomo di Forza Italia. Presenza, quest'ultima, che ha scatenato la polemica. Quando i deputati hanno lasciato la Sea Watch per raggiungere nuovamente la terraferma, i 47 a bordo hanno salutato la delegazione con un applauso (VIDEO).

Ma per il ministro dell'Interno i parlamentari che sono saliti sulla Sea Watch "non hanno rispettato le regole sanitarie, non quelle di Salvini" ha detto il vicepremier a 'Rtl 102,5'. Domenica, inoltre, parlando da Sulmona, Salvini ha ribadito che "i porti sono e rimangono chiusi", aggiungendo che "le tv dicono che c'è questa nave al largo di Siracusa con onde alte 7 metri e bambini al freddo e io devo ringraziare quei parlamentari geniali dell'opposizione che sono andati a far vedere che non ci sono donne e bambini ma mare calmo, cuffiette, telefonini e ragazzotti a torso nudo. Tornino da dove sono venuti".