Flop di 'C'è Grillo', Anzaldi: "Freccero si dimette?"

(Foto Fotogramma)

"Flop di Grillo su Rai2: share del 4,3% sotto la media di rete e il peggiore delle reti Rai e Mediaset. Freccero senza vergogna aveva giustificato la serata dicendo che serviva a far crescere ascolti, invece ha trascinato la rete in fondo alla classifica Auditel: ora si dimette?". Così su Twitter il deputato del Pd Michele Anzaldi.

Nella prima serata di ieri il programma più visto, la fiction 'La Compagnia del Cigno' su Rai1, ha totalizzato il 23.3% di share (con 5.460.000 spettatori). Al secondo posto, calando ancora, si è piazzato 'Adrian' che ha totalizzato l'11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nel cartoon. Meglio del programma di Grillo hanno fatto, su Italia 1, 'Run all night - Una notte per sopravvivere' (con 1.380.000 spettatori e il 5.9% di share), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.163000 spettatori, share 6.1%) e 'Presa Diretta' su Rai3 (1.116.000 spettatori, share 4.5%).