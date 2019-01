"Rischio infiltrazioni terroristiche sulla Diciotti"

(FOTOGRAMMA)

"C'era la possibilità che a bordo della Diciotti ci fossero infiltrazioni terroristiche e o criminali". E’ quanto sostenuto dai funzionari del Viminale davanti ai magistrati siciliani, "anche se la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ne ha tenuto conto". Lo riportano fonti del ministero dell'Interno, con le prime indiscrezioni sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini, giunta nelle scorse ore in Senato.

A quanto risulta "il rischio di infiltrazioni era emerso più volte, anche in occasione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblico che si era svolto pochi giorni prima in Calabria"; inoltre "un caso era emerso, per esempio, il 24 giugno 2018" dopo che "due tunisini erano sbarcati a Linosa ed erano risultati già espulsi dall’Italia nel 2015 per orientamenti filo-jihadisti".

E ancora: "Relativamente all’accusa di sequestro i magistrati parlano di gravi condizioni psico-fisiche dei migranti a bordo. Eppure, quando fu dato il via libera allo sbarco dei minori (22 agosto), gli extracomunitari decisero di restare volontariamente a bordo per terminare un rito religioso per circa due ore, dalle 20:30 alle 22:30" trapela dalle fonti del Viminale.

"Da notare che proprio la presenza di minori 'sequestrati' aggrava la posizione del ministro - spiegano le fonti dell'Interno -. Gli stranieri erano così stremati da potersi permettere di rifiutare, nel giro di pochissimi giorni, l’accoglienza. La maggior parte di loro lasciò i centri, preferendo frequentare organizzazioni opache come Baobab con l’obiettivo di lasciare il Paese e far perdere le proprie tracce. Alimentando la possibilità di essere associati a percorsi criminali".