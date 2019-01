Sea Watch, situazione a bordo sta precipitando Salvini: Sì a sbarco solo se trasferiti

(Foto Afp)

"La situazione a bordo della Sea watch sta precipitando. C'è un ragazzo che non mangia da 48 ore e altri che non stanno bene dal punto di vista psicologico". Così all'Adnkronos il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha ricevuto la nota del medico di bordo della nave nave con 47 migranti a bordo, ferma al largo della città siciliana. "Il medico non esclude che possano verificarsi episodi di autolesionismo", aggiunge.

"E' sensato quanto dice il ministro dell'Interno Salvini: intanto facciamoli sbarcare. E poi si vede il resto", sottolinea poi il primo cittadino di Siracusa commentando l'ok di Salvini a fare sbarcare i migranti "solo se prenderanno la via dell'Olanda che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch o della Germania paese della ong: in Italia abbiamo già accolto e speso anche troppo".

"Intanto facciamoli scendere - dice ancora Italia che ha scritto una lettera al Tribunale dei minori di Catania per chiedere lo sbarco "immediato dei minori a bordo della Sea watch"- poi si avviano le necessarie e indispensabili trattative di politica estera, perché condivido l'esigenza che l'Europa si faccia carico. Non può essere solo l'Italia a gestire questo fenomeno". Salviamoli e poi il governo faccia le sue battaglie in Europa ma non sulla pelle di questi poveracci".

"Ho chiesto e ricevuto dalla nave Sea watch la lista dei minori a bordo con le loro date di nascita - dice il primo cittadino - e ci sono ragazzini che hanno anche 14 e 15 anni e sono soli, non accompagnati. Quindi per legge non possono continuare a restare sulla nave". Da qui la richiesta di farli scendere. Sono in tutto 15 i minori a bordo, come dice Italia. "Non ho fatto altro che trasferire al Tribunale dei minori la lista che mi è arrivata dalla nave - conclude - inoltre ho aggiunto delle mie deduzioni dopo essere salito a bordo. Queste persone, tutte, sono al limite della tolleranza".