Afghanistan, Picchi: "Farnesina deve essere informata su ritiro"

(Fotogramma/Ipa)

La ministra della Difesa Elisabetta Trenta "ha comunicato male", non c'è alcun ritiro dall'Afghanistan - che "è una decisione che prende in modo collegiale il Consiglio dei ministri ed il Parlamento" - ma si stanno valutando piani di ritiro, "per noi è tutto come prima, per ora". Lo ha detto all'Adnkronos il sottosegretario agli Esteri Guglielmo Picchi, parlando della polemica innescata dall'annuncio di due giorni fa sull'Afghanistan. E, alla ministra Trenta che sostiene che non ci fosse bisogno di informare il ministro degli Esteri Enzo Moavero, l'esponente leghista replica: "Non solo la Farnesina deve essere informata, ma deve anche partecipare alle decisioni sul ritiro".

"Decisioni che sono collegiali", sottolinea ancora Picchi, ricordando le parole del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, secondo cui "ad oggi non ci sono notizie o fatti nuovi" per cui si possa parlare di ritiro dall'Afghanistan. "E siccome noi facciamo parte dell'Alleanza, le decisioni si prendono tutti insieme", insiste.