Salvini alla Camera con giubbotto Polizia: "Mi rappresenta"

Immagine d'archivio (Afp)

Nonostante le polemiche sull'uso di magliette e giacche delle Forze dell'ordine, Matteo Salvini non si separa dalla 'divisa' da poliziotto, ormai diventata simbolo della sua esperienza da ministro al Viminale. Dopo aver risposto al question time in Aula sul caso Sea Watch (in completo scuro e senza cravatta) il leader della Lega lascia di corsa Montecitorio sfoggiando un giubbotto della Polizia di Stato. "Perché dovrei separarmene? Mi tiene caldo e mi rappresenta...", spiega il vicepremier all'Adnkronos prima di uscire dall'ingresso principale della Camera.