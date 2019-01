Tensione su Diciotti

Ancora tensione sul caso Diciotti nel giorno in cui si riunisce la Giunta per le immunità del Senato. Oltre alla comunicazione della Lega sul vertice notturno tra Conte, Salvini e Di Maio, da fonti del Viminale si è appreso che nella riunione a tre di ieri sera il clima è stato "sereno e disteso" e si sottolinea che il "governo non è a rischio". A differenza però dell'informazione targata fonti Lega, dal Viminale si fa notare che "il caso Diciotti non è stato argomento di discussione: se ne capirà di più nei prossimi giorni, con i necessari approfondimenti.

Ma che il tema sia ancora caldo lo testimonia la dichiarazione del presidente leghista della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto a 'Radio anch'io' su Radio Raiuno. Cosa accade se il M5S vota a favore della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini? “Dal mio punto di vista c’è da rimettere in discussione tutto". "Bisogna capire se il Parlamento condivide le politiche del governo - ha aggiunto - non solo di Salvini ma di tutto il governo. Se così non fosse, è chiaro che bisognerebbe fare una seria riflessione. Non si sta parlando di un processo a Salvini perché ha messo l’auto in divieto di sosta”.

La scelta sulla Diciotti un atto collettivo del governo? "Non mi pare ci sia stata un delibera", afferma il senatore Gregorio De Falco.

In una nota del senatore Mario Giarrusso, capogruppo del M5S in Giunta, si legge: "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno" presso la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato "una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente del Consiglio stesso".

Intanto ieri premier Giuseppe Conte a Nicosia si assunto "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto e in particolare della vicenda Diciotti". Questa vicenda, "se l'avessi ritenuta illegittima, sarei intervenuto". Il caso, ha ribadito, "rientra nella linea politica sull'immigrazione seguita dal Governo. Sicuramente non mi sento estraneo a questa vicenda. La linea politica è quella del governo. Non può essere estranea alla logica e all'azione concreta perseguita dal Governo".