Roma, da Aula no a cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano

(Foto Fotogramma)

L'assemblea capitolina ha bocciato (25 no, tra cui quello di M5s, e 8 sì) la mozione Pd (277/2018) per dare la cittadinanza onoraria al sindaco di Riace, Mimmo Lucano e ''aderire alla campagna per l'assegnazione alla cittadina di Riace del Premio Nobel per la Pace 2019''.

L'esperimento ''coraggioso'' di Lucano a Riace, ha detto in aula il capogruppo dem Giulio Pelonzi, non solo è stato un ''esempio di accoglienza e integrazione'' ma le persone che sono state accolte ''hanno rappresentato un volano per la ripresa economica della città. Un riconoscimento che potrebbe caratterizzare la nostra città all'avanguardia sul tema dell'integrazione e dell'accoglienza''.

Una mozione ''inaccettabile'' per Fratelli d'Italia che con il capogruppo Andrea De Priamo ha sottolineato che ''la cittadinanza di Roma è una cosa importante e si deve dare a persone al di sopra di ogni sospetto''.