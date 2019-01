Salvini a Chiomonte, No Tav: "Pronta sorpresa"

(Foto Fotogramma)

"Non vi dirò mai quello che stiamo preparando" ma per l'arrivo del ministro Salvini a Chiomonte "è pronta una sopresa, che non credo sarà tale per lui". Lo dice all'AdnKronos Alberto Perino, storico leader No Tav della Valsusa, aggiungendo all'Adnkronos: "E' uno dei tanti che ha fatto selfie in questo pseudo cantiere per farsi pubblicità". Salvini è "uno che fa pena" sempre in divisa. "Un ministro dovrebbe essere più serio, che quasi uno pensa che non abbia altri vestiti", dice ancora Perino.

Poi passa all'analisi e ai dati "sbandierati" in questi giorni da Salvini per dire sì alla Tav: "Sono firmati da uno che è consigliere di Telt, sta cioè nel cda della società responsabile dei lavori di realizzazione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione". "Le sue previsioni parlano, ad esempio, di fase di completamento del tunnel tra Susa e Bussoleno, mentre neanche è stato espropriato il terreno interessato", aggiunge Perino. "E' come chiedere all'oste come è il vino che vende", sottolinea l'attivista no Tav.

Quanto alla posizione del M5S sulla Tav, "stiamo aspettando che decidano, vedremo cosa faranno", dice ancora Perino ricordando che "però è la prima volta che un'analisi costi benefici viene fatta da chi non è interessato all'opera". "Importante - conclude - è non fare previsioni campate in aria".

Domani a Chiomonte ci sarà anche il Gruppo 'Notavinfo No tav', che conta oltre 35mila membri. Come si legge sl loro profilo Facebook, "accogliamo Salvini...alla moda nostra. Venerdì in mattinata il ministro dell'interno Salvini indosserà una delle sue divise e varrà al cantiere di Chiomonte per portare solidarietà alle forze dell'ordine, gli unici che lavorano (per modo di dire) per il Tav Torino Lione". "Ci saremo anche noi dalle 10, alla centrale di Chiomonte con bandiere e tanta voglia di 'spiegare' al ministro che fa circolare dati sballati sui costi che il Tav da qui non passerà mai!". I militanti No Tav postano un fotomontaggio del ministro dell'Interno, in divisa da carabiniere, 'Salvini Carramba', con l'invito 'Salva il tuo Salvini'.