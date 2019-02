Chi è Maria Giovanna Maglie

(Fotogramma)

Veneziana, 68 anni, Maria Giovanna Maglie è finita nell'occhio del ciclone dopo la scelta della direttrice di Rai1 di affidarle la striscia informativa che andrà in onda sulla prima rete dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg. L'Usigrai ha denunciato che la giornalista non risulta iscritta all'Ordine da circa 3 anni. Lei, intervistata dall'Adnkronos, fa sapere di stare verificando con l'Ordine: "Può darsi che mi sia dimenticata di pagare le quote, nel caso mi scuserò e vedrò cosa fare per regolarizzare la mia posizione".

Giornalista professionista dal 1984, Maglie ha lavorato a 'L'Unità' dal 1979 al 1987, specializzandosi in politica internazionale. Nel 1989 è entrata in Rai, diventando poi corrispondente da New York. A Viale Mazzini è rimasta fino al 1993, quando si è dimessa per uno scandalo riguardante rimborsi spese gonfiati. La vicenda si chiuse poi con l'archiviazione chiesta dal pm per insussistenza del reato di truffa, non essendovi fatture false tra le note spese contestate.

Maglie ha poi collaborato con 'Il Giornale', 'Il Foglio', 'Radio Radicale', ha dedicato una biografia a Oriana Fallaci e ha scritto dei saggi di politica internazionale. Editorialista di 'Libero' è stata opinionista a trasmissioni a 'L'isola dei famosi' e 'La vita in diretta'. Per 'Dagospia' cura la rubrica 'America fatta a Maglie' e ha commentato la campagna elettorale che ha portato alla vittoria di Donald Trump.