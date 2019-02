Di Battista: "Lega vuole Tav? Torni da Berlusconi e non rompa"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Per noi un Paese riparte sulle infrastrutture, ma sulle infrastrutture giuste, per i cittadini e i pendolari". E' quanto ha detto Alessandro Di Battista, in una dichiarazione alle tv e ai giornalisti a Chieti, nel corso della campagna elettorale di Sara Marcozzi alla presidenza delle regione Abruzzo. "Se la Lega intende andare avanti, continuando a scavare un buco inutile che costa 20 miliardi e che non serve ai cittadini, tornasse da Berlusconi e smettesse di rompere i coglioni".